Hamilton volgt niemand meer op Instagram, radiostilte houdt aan

Autocoureur Lewis Hamilton volgt niemand meer op Instagram. Het is onduidelijk waarom de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 die beslissing heeft genomen. Hij wordt zelf nog wel gevolgd door 26 miljoen mensen.

Hamilton verloor bijna twee weken geleden de wereldtitel in de Formule 1 aan Max Verstappen. De Brit lag op koers voor zijn achtste wereldtitel, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof.

Toen wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde gaf om te racen, profiteerde de Nederlander maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Hamilton feliciteerde Verstappen na de race. Maar geheel tegen zijn gewoonte heeft hij na de race in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen op zijn platforms op sociale media. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone gelooft niet dat Lewis Hamilton volgend jaar weer te zien is in de Formule 1. “Zijn teleurstelling is te groot en dat kan ik in zekere zin begrijpen”, zegt de Brit in een interview met het Zwitserse Blick. “Het zou nu voor hem een mooie gelegenheid zijn om zijn droom als mode-ondernemer te verwezenlijken.”