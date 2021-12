Kunstrijder Hanyu neemt bij rentree meteen de leiding

Olympisch kampioen kunstschaatsen Yuzuru Hanyu heeft bij zijn terugkeer op het ijs meteen de leiding genomen na het eerste onderdeel van de Japanse kampioenschappen, de korte kür. Het was zijn eerste optreden in een wedstrijd in acht maanden. Hanyu verwacht in februari deel te nemen aan de Winterspelen in Beijing.

Hanyu, die de laatste twee Winterspelen goud won, was in april voor het laatst in actie gekomen. Een blessure aan de rechterenkel hield hem sindsdien aan de kant. “Ik ben blij met mijn optreden”, zo liet hij in de Japanse media weten. “In grote lijnen verliep alles zoals ik had gepland, al zijn er uiteraard nog de nodige verbeterpunten. Daar ga ik nu aan werken.”