Tennisser Milos Raonic doet begin komend jaar niet mee aan de Australian Open. De voormalige nummer 3 van de wereld heeft nog teveel last van een blessure aan een achillespees, zo maakte de organisatie van de grand slam in Melbourne bekend.

In maart raakte Raonic ook al geblesseerd, waardoor hij drie maanden uit de roulatie was. Nadat hij in juli in de eerste ronde van de Atlanta Open had verloren, meldde hij opnieuw niet fit te zijn. Sindsdien kwam Raonic niet meer in actie.