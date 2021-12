Basketballers Clippers weken zonder vedette George

Los Angeles Clippers moet het ten minste drie weken doen zonder Paul George. De 31-jarige basketballer, dit seizoen goed voor een gemiddelde score van 24,7 punten, heeft een scheurtje in zijn rechterelleboog. Dat liet de toch al geplaagde ploeg uit LA weten. De Clippers missen al het hele seizoen Kawhi Leonard die een knie-operatie heet ondergaan.

George kreeg al op 6 december, in het duel met Portland, last van zijn elleboog en miste daarna vijf wedstrijden. Afgelopen maandag maakte hij zijn rentree met 25 punten in 31 speelminuten tegen San Antonio Spurs. Ook twee dagen later kwam hij nog in actie.

De club stelt nu dat George drie tot vier weken niet zal spelen waarna een evaluatie volgt.