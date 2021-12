De eerste marathon op natuurijs van deze winter wordt zondagavond in Noordlaren gehouden. Dat is besloten nadat Willem Hut, competitieleider van de marathon van schaatsbond KNSB, het ijs op de piste van IJsvereniging De Hondsrug had goedgekeurd.

De vrouwen starten zondag om 19.00 uur, de mannen volgen om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is er bij de wedstrijden geen publiek toegestaan.