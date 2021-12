Kramer houdt kans op vijfde Spelen, Roest wint 5000 meter

Sven Kramer heeft zicht op deelname aan zijn vijfde Olympische Spelen. De 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen met 6.12,29 als derde op de 5000 meter. De winst ging naar ploeggenoot Patrick Roest in 6.08,64. Hij is daarmee helemaal zeker van deelname aan de olympische 5000 meter.

De winnaar van de 5000 meter is zeker van deelname aan de Spelen. De nummers 2 en 3 moeten afwachten en hopen dat schaatsers zich voor meerdere afstanden kwalificeren en wachten op eventuele aanwijsplekken. Jorrit Bergsma werd tweede in 6.11,14 en is ook vrijwel zeker van deelname aan de Spelen.

Kramer, drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter, moest in de laatste rit voor de dweil tegen Lex Dijkstra en kwam in een sterkte rit en met een versnelling in de laatste rondjes tot 6.12,29. Dat was ruim sneller dan zijn 6.16,06 op de NK afstanden eind oktober.

Na een tegenvallend NK en een mislukte wereldbekerwedstrijd in Polen paste Kramer zijn voorbereiding op het OKT aan en reed hij enkele marathons. De viervoudig olympisch kampioen moest vertrouwen putten uit een lange trainingsperiode en richting het OKT ging het langzaamaan steeds iets beter.

Kramer moest na zijn rit lang wachten op zekerheid. Pas in de derde rit na de dweil dook teamgenoot Roest ruim onder zijn tijd. Concurrenten als Marcel Bosker en Jan Blokhuijsen hadden zich er al op stukgebeten en ook Marwin Talsma en Beau Snellink kwamen er vervolgens niet aan. Alleen Bergsma was in de slotrit iets sneller. Met de grote rol die Kramer al jaren speelt in de ploegachtervolging, is de kans groot dat hij zich kan opmaken voor deelname aan de Spelen.