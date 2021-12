Kunstrijder Hanyu zet stap richting derde olympische titel

De Japanse kunstschaatser Yuzuru Hanyu heeft voor de zesde maal de nationale titel van zijn land opgeëist. Dat deed de tweevoudig olympisch kampioen ondanks de enkelblessure die hem in de voorbereiding op de titelstrijd had gehinderd.

Hanyu had vrijdag al de leiding genomen na de korte kür en werd niet meer bedreigd, hoewel hij de aangekondigde viervoudige axel, een niet eerder vertoonde sprong in competitie, achterwege liet. Hanyu liet Shoma Uno, net als in de olympische finale in 2018 in Pyeongchang, achter zich. Vicewereldkampioen Yuma Kagiyama werd derde.

Hanyu heeft zich normaal gesproken verzekerd van een ticket voor de Winterspelen van Beijing. Hij kan daar de derde schaatser worden die voor de derde keer de olympische titel in het kunstrijden behaalt. Eerder deden dat in een ver verleden de Zweed Gillis Grafström en de Noorse Sonja Henie.

De nationale titelstrijd was Hanyu’s eerste wedstrijd sinds april.