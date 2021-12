Leerdam opgelucht met zege op 1000 meter na ziekte in aanloop

Jutta Leerdam reageerde opgetogen na haar zege op de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). De 22-jarige schaatsster van Worldstream is daarmee zeker van deelname aan de Spelen van Beijing. “Ik denk nu wel dat er een last van me is afgevallen”, zei ze bij de NOS.

Leerdam vertelde dat ze in de weken in aanloop naar het OKT twee keer ziek was geweest. “Je moet het nog steeds even doen”, verklaarde ze haar ontlading. “Uiteindelijk was het genoeg, ondanks de route ernaartoe.”