Schaatsers Kramer en Wüst meteen in actie op eerste dag OKT

In schaatstempel Thialf in Heerenveen strijden de schaatsers de komende vijf dagen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) om de startbewijzen voor de Spelen van Beijing. Het OKT begint om 14.00 uur met de 1000 meter bij de vrouwen, waarop Ireen Wüst zich probeert te plaatsen voor haar vijfde Olympische Spelen. Daarna volgt de 5000 meter bij de mannen met Sven Kramer, die eveneens hoopt voor de vijfde keer te kunnen deelnemen aan de Spelen.

Kramer won de olympische titel op de 5000 meter op de afgelopen drie Spelen. Dit seizoen kon de 35-jarige schaatser van Jumbo-Visma nog niet overtuigen op ‘zijn’ afstand. Met een aangepaste voorbereiding hoopt hij zich voldoende te hebben klaargestoomd voor het OKT. Alleen de winnaar van de 5000 meter is meteen zeker van een startbewijs. De nummers 2 en 3 moeten afwachten en hopen dat schaatsers zich voor meerdere afstanden kwalificeren.

Wüst, met elf olympische medailles waarvan vijf keer goud de meest succesvolle Nederlandse olympiër, eindigde eerder dit jaar op de NK Afstanden als derde op de 1000 meter achter winnares Jutta Leerdam en teamgenote Femke Kok. De 35-jarige schaatsster van Reggeborgh wil zich in ieder geval op de kilometer en de 1500 meter individueel plaatsen voor Beijing.

Het OKT duurt tot en met 30 december. Iedere dag wordt er een afstand bij de mannen en een afstand bij de vrouwen verreden. De precieze startplekken op de verschillende afstanden worden via een vooraf gepubliceerde selectievolgorde ingevuld, maar de selectiecommissie van de schaatsbond heeft ook per sekse nog de mogelijkheid van drie aanwijsplekken. In totaal mogen er negen mannen en negen vrouwen meedoen in Beijing.