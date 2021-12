Schaatsster Wüst is blij dat ze ‘in de matrix’ staat

Ireen Wüst is met haar derde plaats op de 1000 meter nog niet officieel zeker van kwalificatie voor de Spelen van Beijing, maar zij heeft er vertrouwen in dat het genoeg is. “Ik zit erbij en sta in de matrix”, zei de 35-jarige schaatsster over de selectievolgorde die bepaalt wie er naar de Spelen mag. Ze hoopt in China voor de vijfde keer deel te nemen aan de Olympische Spelen.

“Het was niet echt een goede rit en ik zat er niet lekker in. Dit is eigenlijk ook een nare wedstrijd om te rijden”, zei de ervaren schaatsster die al vijf gouden medailles heeft vergaard. “Er waren foutjes en je hoort dingen die je normaal niet hoort. Deze wedstrijd leent zich er niet voor om zonder publiek te rijden”, zei ze over de lege schaatstempel Thialf, waar vanwege de coronapandemie opnieuw geen publiek welkom was.

Met haar vorm zit het wel goed, denkt Wüst die zich voor de Spelen vooral wil richten op de 1000 en 1500 meter en de ploegachtervolging. “Morgen rijd ik een 3000 meter. Daar sta ik heel onbevangen aan de start, omdat het niet het doel is om me te plaatsen. Dan een dagje rust en dan de 1500 meter.”

De 3000 meter rijdt ze vooral ook met het oog op de ploegachtervolging. “Ik kan een goede 3000 meter rijden en wie weet, op een gekke dag rijd ik me er nog tussen ook” zei ze. “Ik blijf het natuurlijk een mooie afstand vinden met mijn geschiedenis.” Wüst werd op haar eerste Spelen in 2006 in Turijn olympisch kampioene op de 3000 meter en acht jaar later in Sotsji pakte ze er opnieuw goud.