Tennisser Shapovalov arriveert in Australië met corona

De Canadese tennisser Denis Shapovalov is bij aankomst op het vliegveld van Sydney positief getest op corona. De nummer 14 van de wereld was een van de eerste spelers die in Australië arriveerde om daar vanaf 1 januari deel te nemen aan de strijd om de ATP Cup, een landentoernooi.

Shapovalov (22) meldde op Twitter in quarantaine te zitten en milde klachten te ondervinden. “Hallo allemaal, even een update: ik heb positief getest op corona. Ik volg alle protocollen en kijk ernaar uit terug te keren op de baan als alles veilig is”, schreef de Canadees. Shapovalov heeft twee weken geleden deelgenomen aan een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Hij trof er onder meer de Spanjaard Rafael Nadal, die zijn voorbereiding op de Australian Open eveneens verstoord zag door een coronabesmetting.

Olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland en de Tunesische Ons Jabeur testten eerder ook positief nadat ze in Abu Dhabi in actie waren gekomen.