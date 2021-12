Verweij wint eerste schaatsmarathon natuurijs in massasprint

Maaike Verweij heeft op de ijsbaan van De Hondsrug in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs gewonnen. De schaatsster van Team Zaanlander was na zestig ronden veruit de sterkste in de massasprint. Ineke Dedden finishte als tweede en Dieuwertje van Kalken eindigde als derde.

Het peloton telde ongeveer veertig vrouwen uit de topdivisie die in allerijl naar het Groningse dorp waren gereisd om de schaatsen onder te binden. Het besluit om de marathon te houden, werd zondag vroeg in de middag genomen nadat competitieleider Willem Hut van de schaatsbond KNSB ruim 3 centimeter dikte had gemeten op de ijsbaan.

De vrouwen maakten er in de vrieskou, zonder publiek, een vermakelijke wedstrijd van. Tal van rijdsters probeerden met aanvallen uit het peloton te ontsnappen, maar geen enkele poging slaagde. Verweij was tijdens de race zeer actief en viel ook veelvuldig aan, maar van vermoeidheid in de finale was geen sprake. Ze zette voor de laatste bocht aan, nam resoluut de koppositie in en stond deze in het laatste rechte stuk naar de finish niet meer af.