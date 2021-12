Warriors in basketbaltopper te sterk voor Suns

De basketballers van Golden State Warriors hebben de koppositie in de Western Conference van de NBA weer overgenomen van Phoenix Suns. In een onderlinge confrontatie tussen de twee best presterende teams in de Amerikaanse profcompetitie maakte Otto Porter Jr. in de slotfase het verschil. 7 van zijn 19 punten bewaarde hij voor de laatste 130 seconden. Mede daardoor wonnen de gasten uit San Francisco met 116-107.

De Warriors misten vier spelers vanwege het coronaprotocol van de NBA. Drie anderen, onder wie Klay Thompson, ontbraken door blessures. Maar ook dankzij Stephen Curry, goed voor 33 punten, bezorgden ze de Suns hun eerste thuisnederlaag na vijftien overwinningen op rij.

Giannis Antetokounmpo keerde terug bij Milwaukee Bucks en leidde zijn ploeg met 36 punten en 12 rebounds naar de winst op Boston Celtics. Ook de Griekse sterspeler stond enige tijd op de coronalijst van de NBA, met spelers die een besmetting hebben opgelopen of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Antetokounmpo miste vijf duels. De Bucks wonnen met 117-113.

Brooklyn Nets, koploper in de oostelijke divisie, versloeg in Los Angeles de Lakers met 122-115. James Harden, terug na twee weken aan corona gerelateerde afwezigheid, was goed voor 36 punten, 10 assists en 10 rebounds. Zijn ploeggenoot Kevin Durant was voor het tweede duel op rij niet beschikbaar vanwege de coronaregels. Bij de Lakers was LeBron James de topschutter met liefst 39 punten.