Amerikaanse skiester Shiffrin besmet met coronavirus

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft het coronavirus opgelopen. De 26-jarige Shiffrin, tweevoudig olympisch kampioene, mist daardoor de wereldbekerwedstrijden van deze week in Linz. De Amerikaanse pakte afgelopen week bij de wereldbeker in Courchevel goud en zilver op de reuzenslalom.

“Het gaat goed met me, maar helaas heb ik een positieve Covid-test afgelegd”, schrijft Shiffrin op Twitter. “Ik volg het protocol en zit dus in isolatie. Ik mis Linz, maar ik ga juichen voor mijn teamgenoten. Tot in het nieuwe jaar.”

De komende dagen staan op de Oostenrijkse piste een reuzenslalom en slalom bij de vrouwen op het programma. Twee jaar geleden won Shiffrin beide onderdelen in Linz. Ze heeft de leiding in het algemene wereldbekerklassement en voert ook het klassement van de reuzenslalom aan.