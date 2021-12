Basketballer Jokic evenaart in NBA prestatie Barkley uit 1988

De Servische basketballer Nikola Jokic heeft in de NBA een bijzondere prestatie geleverd. De vedette van Denver Nuggets kwam voor de tweede wedstrijd op rij tot minimaal 25 punten, 20 rebounds en 5 assists. De laatste die dat lukte, was Charles Barkley in 1988.

Jokic leidde zijn ploeg op tweede kerstdag naar een zege op Los Angeles Clippers (103-100) met 26 punten, 22 rebounds en 8 assists. Twee dagen eerder tegen Charlotte Hornets had hij 29 punten gemaakt, 21 rebounds gepakt en 5 assists gegeven. Toen kon Jokic niet voorkomen dat de Nuggets onderuit gingen (107-115), maar tegen de Clippers bezorgde hij zijn ploeg wel een overwinning. De 2,11 meter lange Serviër benutte in de slotseconden twee vrije worpen. Een poging van Brandon Boston jr. om in de zoemer de stand gelijk te trekken met een driepunter mislukte. Denver Nuggets staat met zestien overwinningen tegenover evenveel nederlagen op de zesde plaats in het westen.

Chicago Bulls won met 113-105 van Indiana Pacers. Bijna de helft van de productie van de Bulls kwam van Zach LaVine (32 punten) en DeMar DeRozan (24). De ploeg uit Chicago staat met 20 gewonnen wedstrijden en 10 verliesbeurten op de tweede plek in het oosten achter Brooklyn Nets (22-9).