Bij Schouten valt na zege op 3000 meter op OKT last van schouders

Bij schaatsster Irene Schouten viel er een last van haar schouders toen ze zich met de beste tijd op de 3000 meter plaatste voor de Olympische Spelen. Ze bleef op het olympisch kwalificatietoernooi regerend wereldkampioene Antoinette de Jong en olympisch kampioene Carlijn Achtereekte voor.

“Het belangrijkste was om me te plaatsen, maar het is mooi dat ik win en ook nog met een goede tijd”, zei de 29-jarige schaatsster van Zaanlander. “Ik dacht dat het niet zo’n goede tijd zou zijn, maar 3.55,65 is niet slecht.”

Schouten won in dit seizoen alle races op de 3000 meter die ze reed, maar begon in de dagen naar haar eerste wedstrijd toe toch de spanning te voelen. “Er valt hier deze week niets te winnen, je kunt alleen verliezen.”