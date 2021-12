Brand verslaat Van Empel in Superprestigecross in Heusden-Zolder

Veldrijdster Lucinda Brand heeft weer een overwinning geboekt in de Superprestige. De wereldkampioene versloeg haar jonge landgenote Fem van Empel na een wedstrijd over en langs het racecircuit van Heusden-Zolder in België. Het betekende voor Brand al haar vijfde zege in zes wedstrijden uit de Superprestigereeks, waarmee ze haar leidende positie in het klassement verstevigde. Alleen eind oktober in Ruddervoorde won Brand niet (vijfde).

De 32-jarige Nederlandse had een dag eerder in Dendermonde al haar vijfde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker geboekt. Ook in dat klassement heeft Brand de leiding stevig in handen.

In Heusden-Zolder zette Brand na de tweede van zes rondes even aan. Alleen de 19-jarige Van Empel kon mee. De routinier in de regenboogtrui ging tijdens de vierde ronde in een afdaling onderuit, maar sloot al snel weer vooraan aan bij de talentvolle veldrijdster. Op het laatste stuk naar de finish bleek de ervaren Brand de sterkste. Annemarie Worst kwam zo’n 20 seconden later als derde over de finish.

“Het was een sprint van een ronde”, zei Brand. “Fem is heel rap, dat wist ik al. Ik kreeg haar er niet af, want ze is heel sterk. Het kostte veel moeite. Ik voelde de wedstrijd van zondag nog in mijn benen en de kerst ook.”

Brand beaamde dat haar ervaring wellicht de doorslag had gegeven. “Het kan best zo zijn dat mijn ervaring het hier van haar jeugdigheid won. We moeten haar maar niet te veel bijleren dan, want ze is heel sterk.”

Van Empel sprak van een revanche op zichzelf na een teleurstellend optreden in Dendermonde. “Ik reed daar een heel goede eerste halve ronde, maar door een foutje van iemand anders raakte ik volledig mijn ritme kwijt”, zei de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik kwam er toen niet meer bovenop. Voor vandaag had ik samen met mijn coach een heel goed plan gemaakt. Het was aanklampen tot het einde. Ik hoopte op een sprint wiel aan wiel, maar in de laatste afdaling maakte ik een foutje, waardoor ik 2 of 3 meter achterstand had. Maar ik heb een heel goede koers gereden, hier kan ik mee vooruit.”

Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado stapte tijdens de vierde ronde af. De 23-jarige wereldkampioene van 2020 startte sterk in Heusden-Zolder en dook als eerste het veld in, maar verloor al snel de aansluiting met de kop van de wedstrijd.