Franse bond zet Bosz’ Olympique Lyon na rellen uit bekertoernooi

Trainer Peter Bosz is met Olympique Lyon uit het Franse bekertoernooi gezet. De Franse bond besloot dat maandag naar aanleiding van de rellen in de ontmoeting met tweedeklasser Paris FC op 17 december. Die wedstrijd werd halverwege, bij een stand van 1-1, gestaakt omdat fans van beide clubs met elkaar op de vuist gingen en het veld betraden. Paris FC is voor straf ook uit het toernooi gezet.

De disciplinaire commissie van de Franse voetbalbond kiest er niet voor, zoals eerder vaak gebeurde, het duel op een later moment uit te spelen en te volstaan met geldstraffen. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken dat het dit seizoen niet de eerste keer was dat het uit de hand liep bij een Franse voetbalwedstrijd. Zo werd Lyon al een strafpunt opgelegd in de Ligue 1.

Paris FC moet een boete van 10.000 euro betalen en Olympique Lyon is de Franse bond 52.000 euro verschuldigd.