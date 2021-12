N’tab baalt dat hij door rommelige ritten niet de snelste is

Schaatser Dai Dai N’tab baalde van twee rommelige ritten op het olympisch kwalificatietoernooi die hem op de tweede plaats op de 500 meter deden eindigen. Daarmee moet de 27-jarige sprinter afwachten of hij in aanmerking komt voor een plaats in de Nederlandse schaatsploeg voor de Spelen van Beijing. “Ik baal ervan dat ik niet op 1 ben geëindigd”, zei hij.

N’tab moest bij de eerste rit uitwijken voor zijn tegenstander Hein Otterspeer, die ten val kwam. “Bij de tweede raakte ik toch afgeleid. Misschien ben ik dan niet sterk genoeg om echt mijn eigen ding te blijven doen. Dat kan ik mezelf verwijten. Maar die eerste rit had ik 15 honderdste van een seconde harder kunnen rijden en had ik hier anders gestaan met een grote glimlach.”

De sprinter greep vier jaar geleden naast een olympisch ticket door op het OKT twee keer vals te starten. Het schoot zelfs nog even door zijn hoofd toen Otterspeer in de eerste rit een valse start maakte. “De meest pijnlijke manier om dat te leren heb ik vier jaar geleden gehad. Ik dacht er nog even aan, maar probeerde daarna toch gewoon mijn ding te doen. Er wordt wel eens vaker vals gestart. Vaak doe ik het ook zelf, maar nu niet.”

N’tab moet nu afwachten of zijn tweede plaats op de 500 meter voldoende is om bij de negen schaatsers te komen die Nederland mag afvaardigen naar China. “Ik ben niet kansloos, maar het is plek 13. Er moeten dus een aantal jongens zijn die dubbelen”, hoopt hij op schaatsers die zich voor meerdere afstanden plaatsen. “Er is nog een kans, maar ik baal nu. Ik had had goede benen om hier hard te rijden. Zeker die eerste 500 meter had ik hard kunnen vliegen en dat lukt dan niet.”