Ook Roeblev positief op coronavirus na tennistoernooi Abu Dhabi

De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft positief getest op het coronavirus. De nummer 5 van de wereld deed onlangs mee aan het demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Vier andere tennissers die daar in actie kwamen, hebben ook het coronavirus opgelopen: Rafael Nadal, Belinda Bencic, Ons Jabeur en Denis Shapovalov. Coach Carlos Moya van Nadal testte bij terugkeer in Spanje ook positief. US Open-kampioene Emma Raducanu bleek bij aankomst in Abu Dhabi al positief en moest het toernooi daarom overslaan.

“Ik zit nu nu in Barcelona en heb helaas positief getest op Covid-19”, meldt Roeblev, die het demonstratietoernooi won. De 24-jarige Rus versloeg Andy Murray in de finale. De Schot had in de halve finale gewonnen van Nadal, die in Abu Dhabi zijn officieuze rentree maakte na een maandenlange afwezigheid vanwege een voetblessure.

“Ik zit in isolatie en volg de protocollen”, aldus Roeblev. “Zoals iedereen weet, ben ik volledig gevaccineerd. Ik was me aan het voorbereiden op de ATP Cup en de Australian Open. Ik moet nu eerst herstellen en ga pas naar Melbourne als dat voor iedereen veilig is. Ik ben boos en bezorgd om wat er momenteel gebeurt.”

Roeblev won begin dit jaar met Rusland de ATP Cup. Komende zaterdag begint in Sydney de volgende editie van dat toernooi voor landenteams. De Russen nemen het een dag later op tegen Oostenrijk. De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, start op 17 januari. Roeblev bereikte dit jaar de kwartfinales in Melbourne en won vervolgens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.