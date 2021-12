Schaatsster Achtereekte opgelucht met derde plaats op 3000 meter

Schaatsster Carlijn Achtereekte reageerde heel erg opgelucht dat ze met de derde plaats op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen redelijke kans maakt om haar olympische titel te verdedigen. De 31-jarige Overijsselse van Jumbo-Visma moest alleen Irene Schouten en Antoinette de Jong voor laten gaan.

“Dit was geen makkelijk voorseizoen, maar ik bleef vertrouwen hebben”, zei Achtereekte bij de NOS. “Ik heb alles eruit gegooid wat ik in me had en dat je dan derde wordt op één honderdste…”

Achtereekte was met 3.59,20 één honderdste van een seconde sneller dan Merel Conijn. De 20-jarige Noord-Hollandse van Worldstream dook bijna vijf seconden onder haar eigen persoonlijke record, maar greep net naast de derde plaats. “Ik reed ook in gedachten met wat haar laatste rondje was”, zei de olympisch kampioene die ook haar snelste race ooit reed in Thialf. “Gelukkig viel het kwartje mijn kant op.”