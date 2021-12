Scheperkamp (21) verrast op OKT met zege op 500 meter

Merijn Scheperkamp mag in februari naar alle waarschijnlijkheid meedoen aan de Olympische Spelen. De 21-jarige schaatser van het team Jumbo-Visma verraste maandag bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf op de 500 meter met een winnende tijd van 34,45 seconden. De nummer 1 van de 500 meter staat in de zogenoemde Nederlandse ‘selectievolgorde’ op de achtste plek, in principe voldoende voor een olympisch ticket.

Dai Dai N’tab was in de eerste omloop nog het snelst (34,53), maar kwam daarna niet verder dan 34,63. Hij werd daarmee tweede (de snelste tijd telt) en weet pas aan het einde van het olympisch kwalificatietoernooi of dat genoeg is voor olympische deelname. Kai Verbij werd derde (34,57) en moet ook afwachten of die tijd voldoende is.

Ronald Mulder en Hein Otterspeer grepen naast de tickets voor de Spelen. Mulder, drievoudig olympiër en winnaar van brons op de 500 meter op de Spelen van Sotsji in 2014, werd met 34,74 vijfde. Otterspeer kwam ten val in de eerste rit en kwam in zijn tweede 500 meter tot 34,89 en zat daarmee ver van de top 3.