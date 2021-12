Van Aert wint in Heusden-Zolder en ziet Van der Poel opgeven

Wout van Aert heeft in het veldrijden ook de Superprestigewedstrijd van Heusden-Zolder gewonnen. Mathieu van der Poel staakte iets over de helft van de wedstrijd de strijd.

De sterke Van Aert reed in de tweede ronde weg bij de concurrentie en soleerde met groot vertoon van macht naar de zege. Bij het ingaan van de derde ronde had hij al een voorsprong van 17 seconden. Van der Poel begon moeizaam en stapte na zes rondes af toen hij door een valpartij was teruggeworpen.

Achter Van Aert sprintte de Brit Tom Pidcock naar de tweede plaats, voor de Belg Eli Iserbyt, die wel leider blijft in het klassement.

Van Aert, die eerder deze maand ook al de Superprestigewedstrijd in Boom won, versloeg Van der Poel zondag al in Dendermonde. Het was de eerste krachtmeting tussen de twee van het seizoen. Er werd uitgekeken naar het duel op het circuit van Heusden-Zolder, maar spannend werd het geen moment.

Corné van Kessel was in Heusden-Zolder op de zesde plek de beste Nederlander. Lars van der Haar werd tiende.