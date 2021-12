Van Duijvenbode op sensationele wijze naar vierde ronde WK darts

Dirk van Duijvenbode heeft zich op het WK darts op sensationele wijze verzekerd van een plek in de vierde ronde. Hij knokte zich na een achterstand van 3-0 in sets met 4-3 langs de Engelsman Ross Smith, de nummer 34 van de Order of Merit. Van Duijvenbode is de nummer 17 op de wereldranglijst.

Van Duijvenbode begon weifelend aan het duel en liet het in de eerste sets afweten op de belangrijke momenten. Smith liet in de beslissende legs zijn beste spel zien en leek een opvallend gemakkelijke zege te gaan boeken.

Bij 2-2 in legs in de vierde set kon Smith het afmaken, maar in wat zijn laatste beurt had kunnen zijn, miste hij op pijnlijke wijze een single. Daardoor kon Van Duijvenbode in de daaropvolgende beurt terugkomen tot 3-1.

Langzaam maar zeker kwam Van Duijvenbode beter in de wedstrijd en in rap tempo trok hij de vijfde set naar zich toe. Smith begon steeds meer te twijfelen, terwijl het zelfvertrouwen van de Nederlander met de leg steeg. Hij maakte zijn comeback compleet door dubbel-6 uit te gooien.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Van Duijvenbode het mogelijk op tegen titelhouder Gerwyn Price, die in de derde ronde nog aantreedt tegen de Belg Kim Huybrechts.

Vorig jaar haalde Van Duijvenbode (29) de laatste acht in de Londense dartstempel Alexandra Palace. Gary Anderson was hem toen de baas.

Er zitten nog vijf Nederlanders in het toernooi. Naast Van Duijvenbode zijn dat Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker en Danny Noppert.