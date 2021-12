Van Duijvenbode ‘wil niet dat het saai is als Dirkie dart’

Dirk van Duijvenbode hervatte het WK darts maandag in de eerste partij van de dag met een zinderend duel met Ross Smith. Na een achterstand van 3-0 in sets verzekerde ‘Aubergenius’ zich alsnog als eerste Nederlander van een plek bij de laatste zestien.

“Je moet kijken als Dirkie aan het gooien is hé, het moet niet saai worden”, zegt Van Duijvenbode (29) over zijn inhaalrace. “Ik voelde me prima, maar ik denk toch dat de eerste wedstrijd wat vertrouwen heeft weggenomen. Het ging niet bepaald perfect in het begin.”

Van Duijvenbode liet in de eerste sets op de beslissende momenten afweten, maar hij herpakte zich op knappe wijze. “Ik dacht halverwege de wedstrijd: ik had de wedstrijd al moeten winnen, maar ik ga nu even normaal gooien. Ik begon triples te ‘pompen’ en dacht: nu ga jij het lastig krijgen. Succes, dacht ik bij mezelf. Hij ging steeds minder gooien en ik beter.”

In de vierde ronde neemt Van Duijvenbode het mogelijk op tegen regerend wereldkampioen Gerwyn Price, die eerst nog wel de Belg Kim Huybrechts moet zien te verslaan.

“Hij is een heel goede speler, maar als ik gooi zoals in de laatste twee, drie sets, dan ben ik helemaal niet bang hoor”, aldus de nummer 17 van de wereld. “Voor mijn gevoel zijn er maar twee of drie spelers die mijn scores aan kunnen als ik top ben. Dan moet hij echt aan de bak. Het gaat er vooral om dat ik goed begin en niet te ver achter kom. Hij is stoïcijns en goed en zet altijd door.”

Kort na de zege van Van Duijvenbode op Smith werd door de organiserende PDC bekendgemaakt dat Vincent van der Voort zich had teruggetrokken uit het WK na een positieve coronatest. Van Duijvenbode maakt zich niet te veel zorgen om een besmetting. “Nee, de laatste dagen ben ik niet met hem in contact geweest. Het is heel vervelend voor hem”, zei de kwartfinalist van vorig jaar.

“De regels hier zijn niet zo veranderd. Je mag het publiek niet meer aanraken en een bokje geven mag niet. Maar het is hier een wereld van verschil met Nederland, waar alles dicht is.”