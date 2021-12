Verstappen wint ook verkiezing van Formule 1 onder teambazen

De tien teambazen uit de Formule 1 hebben Max Verstappen gekozen tot coureur van het jaar. De Nederlandse coureur van Red Bull kreeg 21 punten meer dan Lewis Hamilton, die hij afgelopen seizoen ook aftroefde in de strijd om de wereldtitel. Aan de verkiezing van de Formule 1 deden de bazen van alle renstallen mee, onder wie Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull).

Zij dienden allemaal een top 10 in. De puntentelling was hetzelfde als in de races, uiteenlopend van 25 punten voor de nummer 1 tot 1 punt voor de nummer 10. Verstappen kreeg 213 punten, Hamilton 192. De Brit Lando Norris (McLaren) eindigde met 110 punten als derde. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, haalde de top 10 niet.

In een vergelijkbare verkiezing van het vakmagazine Autosport eindigde Verstappen ook bovenaan, met 14 punten meer dan Hamilton. Ook hier werd Norris derde. Teambaas Mattia Binotto van Ferrari deed niet mee aan deze verkiezing. Zijn negen collega’s stemden wel. Verstappen won de Autosport-stemming voor het eerst.

De coureur van Red Bull schreef ruim twee weken geleden de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi op zijn naam en werd zo de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1.