Wereldkampioen Price ontsnapt op WK darts aan uitschakeling

Gerwyn Price is bij de WK darts in Londen ontsnapt aan uitschakeling. De titelverdediger uit Wales won in de derde ronde moeizaam van de Belg Kim Huybrechts, de nummer 32 van de plaatsingslijst.

Bij een stand van 3-3 in sets en 5-5 in legs volgde een beslissende leg. Price had het voordeel dat hij aan die leg mocht beginnen. Op het beslissende moment maakte hij het alsnog af (6-5). Huybrechts had even daarvoor, bij een stand van 4-4 in legs, kansen laten liggen.

Price, die in Londen opnieuw vrij luid werd uitgejoeld door het publiek, neemt het in de achtste finales op tegen Dirk van Duijvenbode. De Nederlander versloeg de Engelsman Ross Smith met 4-3. Van Duijvenbode kwam terug van een achterstand van 3-0.

Michael van Gerwen, Martijn Kleermaker en Danny Noppert hopen zich dinsdag ook voor de achtste finales te kwalificeren.