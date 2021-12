Emre Sakçi is de eerste zwemmer die de 50 meter schoolslag op de kortebaan sneller heeft afgelegd dan 25 seconden. De Turk kwam bij nationale kampioenschappen in Gaziantep tot een tijd van 24,95.

De 24-jarige Sakçi verbeterde met zijn tijd het wereldrecord van de Zuid-Afrikaan Cameron van der Burgh, die in 2009 tot 25,25 kwam. Ilja Sjimanovitsj uit Belarus noteerde in november van dit jaar bij de EK kortebaan in Kazan ook 25,25.