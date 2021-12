Wielrenner Porte mikt in laatste jaar op succes in Giro

De Australische wielrenner Richie Porte begint in eigen land aan zijn laatste seizoen als prof. De 36-jarige renner van Ineos Grenadiers doet eind volgende maand mee aan het Santos Festival of Cycling, het meerdaagse Australische wielerfestival dat dient als alternatief voor de afgelaste Tour Down Under. Porte, in 2020 voor de tweede keer winnaar van de Tour Down Under, hoopt in zijn laatste jaar in het peloton vooral op succes in de Giro d’Italia.

“Het zou een droom zijn als ik daar de cirkel rond kan maken”, zegt Porte in Australische media. “De Giro is een wedstrijd waarvan ik altijd heb genoten.” De Giro van 2010, die in Amsterdam startte, was de eerste grote ronde van Porte. Hij droeg enkele dagen de roze leiderstrui en eindigde als zevende. De tijdritspecialist won toen het jongerenklassement van de Giro. De tweevoudig winnaar van Parijs-Nice deed daarna nog twee keer mee aan de Ronde van Italië.

Porte eindigde vorig jaar als derde in de Tour de France. Dit jaar kwam de winnaar van het Critérium du Dauphiné niet verder dan de 38e plaats in de Franse etappekoers.