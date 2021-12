Bergsma is bereid om zich voor ploegachtervolging in te zetten

Na het binnenhalen van de olympische startplekken op de 5 en 10 kilometer kan schaatser Jorrit Bergsma zich richten op zijn individuele afstanden in Beijing. Daarnaast hoopt hij dat hij ook wordt geselecteerd voor de massastart. Het kan zelfs zo zijn dat bondscoach Jan Coopmans een beroep op de stayer zal doen voor de ploegachtervolging in Beijing en dan zegt de 35-jarige schaatser niet bij voorbaat nee.

Van de schaatsers die het teamonderdeel vaak rijden hebben tot dusverre alleen Patrick Roest en Sven Kramer een startplek bemachtigd. Het zou zomaar kunnen zijn dat Bergsma daardoor nodig is voor het teamonderdeel. “Ik houd er geen rekening mee, maar ik wacht het af. Als ze me nodig hebben dan zet ik me graag ervoor in, maar dan moet het wel gewild zijn”, was de eerste reactie van de schaatser van Team Zaanlander.

Bergsma bedankte op de Spelen van Sotsji in 2014 voor een rol als reserve in de ploegachtervolging, omdat hij zich niet serieus behandeld voelde en zichzelf daardoor niet als een volwaardig teamlid beschouwde. “Het is heel erg misgegaan in het verleden”, zei hij daar over. “Dat is voor mij een litteken op mij carrière en daar heb ik een heel naar gevoel aan overgehouden.”

Volgens Bergsma is in de afgelopen jaren niet meer gesproken over hoe het toen is gelopen. Zelf heeft hij sindsdien maar sporadisch meegedaan aan het onderdeel, zoals op de WK van 2017. “Natuurlijk wil ik me ervoor inzetten maar dan moet iedereen erachter staan, anders doe ik dat liever niet”, zei hij. “Het is een teamonderdeel en als je dat wil doen moet je dat als ploeg doen. Het is in het verleden een probleem geweest, dat ik er eigenlijk niet bij hoorde en daar ben ik heel slecht in neergezet. Dat heeft mijn gouden medaille op de 10 kilometer destijds heel erg bedorven.”