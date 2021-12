Bergsma is blij dat de plaatsingswedstrijden achter de rug zijn

Schaatser Jorrit Bergsma is tevreden met zijn tijd van 12.42,39 op de 10 kilometer, maar hij is vooral blij dat hij zich op de 5000 en 10.000 meter definitief heeft geplaatst voor de Spelen van Beijing. “Dit is een wedstrijd waarin je alles kunt verliezen. Ik ben nu eerste, maar je wint er nog niets mee”, zei de 35-jarige schaatser van Zaanlander.

Bergsma wilde op de 10 kilometer vooral een goede rit neerzetten en denkt dat dat is gelukt. “Er kan ook veel misgaan op een 10 kilometer als je niet scherp bent. Dus ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Dat was het veiligste.”

De Fries die goud op de langste afstand won bij de Spelen van Sotsji in 2014 denkt dat het nog wel harder kan. “Ik heb fysiek een stap gezet, maar technisch kon het nog wel beter. Dit ging om plaatsen. Straks op de Spelen hoop ik een mooie rit te rijden, maar het hangt ook van de dag af.”