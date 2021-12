Darter Kleermaker met spectaculaire zege naar laatste zestien WK

Martijn Kleermaker heeft bij zijn debuut op het WK darts de laatste zestien bereikt. De 30-jarige Harderwijker rekende in de derde ronde in een enerverend duel af met de Engelsman Joe Cullen. Hij kwam 3-0 voor, zag zijn tegenstander terugkomen tot 3-3, maar was de beste in de beslissende zevende set: 4-3.

Kleermaker kende een flitsende start; hij won vijf legs op rij en trok in razend tempo de eerste twee sets naar zich toe. De derde set won de 2,03 meter lange darter ook, zij het al iets moeizamer. Cullen kwam vervolgens steeds beter in zijn spel en bij Kleermaker slopen de slordigheden erin, met als gevolg dat de Engelse nummer 13 van de wereldranglijst drie sets op rij won en op gelijke hoogte kwam: 3-3.

In de beslissende zevende set ging het lang het gelijk op en moest Kleermaker ook nog eens het hem vijandige publiek weerstaan, maar ‘De Reus’ uit Harderwijk hield het hoofd koel en gooide met een pijl in de roos (bulls eye) de wedstrijd uit.

Kleermaker dacht het al af te kunnen maken na zijn vlugge voorsprong van 3-0. “Die vierde set interesseerde me niet, die gaf ik aan hem. Ik zat lekker in de wedstrijd en dacht: die vijfde set is voor mij en ga ik pakken. Maar ik begon foutjes te maken en het publiek begon zich ermee te bemoeien en zich tegen mij te keren. Logisch, want Cullen is de publiekslieveling”, vertelde de darter na afloop bij RTL7.

Het kwam aan op een beslissende zevende set. “Ik wierp een leg uit met 130 en dat gaf wel even een kick”, zei Kleermaker, die de kans om de partij af te maken met een pijl in de bulls eye met beide handen greep. “Wat een wedstrijd was dit, maar ik ben nog niet klaar. Ik ben door de kerst heen en nu wil ik er na oud en nieuw ook nog bij zijn.”

Kleermaker is na Dirk van Duijvenbode de tweede Nederlander in de achtste finales. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen kan zich dinsdagavond ook voegen bij de laatste zestien. De Brabander neemt het op tegen Chris Dobey.