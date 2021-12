Darters Wright en Cross naar achtste finale WK

Peter Wright staat in de achtste finale van het WK darts. De kleurrijke Schot klopte Damon Heta in een volgepakt Alexandra Palace (4-2).

Wright, wereldkampioen van 2020, kwam met 0-2 achter tegen de Australiƫr. Dat was voor hem reden om weer met zijn oude pijlen te gaan gooien. Dat bleek een goede beslissing, want vanaf dat moment kon Heta hem niet meer bijbenen. Wright verloor in de laatste drie sets slechts een leg.

Rob Cross, wereldkampioen in 2018. rekende in de derde ronde af met Daryl Gurney (4-3). De Engelsman wierp de wedstrijd tegen zijn Noord-Ierse tegenstander uit met een score van 170. Cross was in de vorige ronde te sterk voor Raymond van Barneveld, die na zijn nederlaag positief op corona testte.