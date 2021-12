Duel tussen Everton en Newcastle ook uitgesteld vanwege corona

De wedstrijd tussen Everton en Newcastle United in de Premier League gaat donderdag niet door. De club uit Newcastle is vanwege coronabesmettingen en blessures niet meer in staat een representatief elftal op de been te brengen.

De afgelopen weken werden veel duels in de Premier League uitgesteld vanwege corona en aanhoudend blessureleed. Zo gingen de wedstrijden Leeds United – Aston Villa en Arsenal – Wolverhampton Wanderers dinsdag niet door.

Drie van de negen geplande wedstrijden op tweede kerstdag, oftewel ‘Boxing Day’, konden evenmin doorgang vinden vanwege de vele coronabesmettingen bij verschillende ploegen.