Durant weer vrij van corona en beschikbaar voor Brooklyn Nets

Basketbalvedette Kevin Durant kan donderdag weer meedoen bij Brooklyn Nets, de koploper in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA. De sterspeler staat niet meer op de lijst van spelers die besmet zijn met corona of in nauw contact zijn geweest met een besmette speler. Durant is momenteel de topscorer in de NBA. Hij ontbrak in de ploeg sinds 18 december.

Bij de Nets komt eindelijk weer wat lucht in de ploeg, want center LaMarcus Aldridge is ook weer speelgerechtigd, evenals Kyrie Irving. De guard moet nog even wachten voordat hij zijn opwachting kan maken bij de Nets, want hij is niet gevaccineerd en mag vanwege de regelgeving in de staat New York geen thuiswedstrijden spelen. Brooklyn treft donderdag Philadelphia 76ers in eigen huis.

Brooklyn Nets raakte door een uitbraak van het coronavirus in de ploeg zoveel spelers kwijt, dat drie duels moesten worden uitgesteld.