Handballers verliezen in Polen oefenduel van Japan

De Nederlandse handballers hebben in de Poolse stad Gdansk een oefenwedstrijd tegen Japan met 33-30 verloren. Bij rust was de stand 16-16 en in de tweede helft ging het ook lang gelijk op. In de laatste 5 minuten namen de Japanners afstand. Dani Baijens en Ephrahim Jerry waren de topscorers voor Nederland met ieder 5 goals.

De wedstrijd was de eerste in een vierlandentoernooi. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt woensdag tegen Tunesiƫ en donderdag tegen gastheer Polen. Daarna volgt begin januari nog een tweeluik tegen Zweden. Vervolgens maakt Oranje zich op voor het EK, dat van 13 tot en met 30 januari wordt gehouden in Hongarije en Slowakije. Het Nederlands team is ingedeeld in groep B met Portugal, Hongarije en IJsland en speelt alle poulewedstrijden in Boedapest.