Schaatser Bergsma snelste op 10 kilometer, Roest ook op Spelen

Schaatser Jorrit Bergsma heeft op het olympisch kwalificatietoernooi de 10 kilometer op zijn naam geschreven. De 35-jarige Fries van Zaanlander kwam tot een tijd van 12.42,39 en was daarmee acht seconden sneller dan Patrick Roest. De schaatser van Jumbo-Visma werd tweede in 12.50,84 en krijgt daarmee de andere olympische startplek op de 10 kilometer.

Slechts twee Nederlandse schaatsers mogen op de Olympische Spelen in China starten op de langste afstand. Roest en Bergsma hadden zich ook al bij de eerste drie op de 5000 meter gereden en zijn zo beiden zeker van deelname aan de Spelen.

Jos de Vos had voor de dweil met 13.02,58 de beste tijd gereden. Beau Snellink dook daar vervolgens onder met 12,59,75. Bergsma was in een vlakke race met rondjes van 30,4 veel sneller en versnelde in de tweede helft. Met de laatste twee rondjes onder de 30 seconden kwam hij tot zijn derde tijd ooit op de 10 kilometer. Roest startte sneller dan Bergsma en pakte ruim een seconde voorsprong op zijn concurrent. In het tweede deel begon hij langzaam tijd toe te geven op Bergsma.

Bergsma won de 10 kilometer op de Spelen van Sotsji en pakte vier jaar later in Pyeongchang zilver achter Ted-Jan Bloemen. Hij zal voor de derde keer starten op de Spelen. Roest debuteert op de 10 kilometer op de Spelen. In 2018 startte hij op de 1500 meter en de ploegachtervolging.