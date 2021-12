Schaatsster Kok moest van zichzelf winnen op 500 meter

Schaatsster Femke Kok deed wat ze moest doen op de 500 meter en wat ze zichzelf had voorgenomen. Ze won in 37.30 en verzekerde zich in Heerenveen daarmee van een startbewijs voor de Spelen van Beijing. “Ja opluchting is wel het juiste woord”, zei de 21-jarige Friezin.

De sprintster van Reggeborgh moest zich herpakken nadat ze op de 1000 meter naast een ticket voor de Spelen had gegrepen. “Daar baalde ik zo van. Ik moest van mezelf hier winnen. Ik was zo gebrand dat ik eigenlijk heel weinig spanning voelde.”

Na die race van zondag zeiden haar coaches tegen Kok dat ze beter even naar huis moest gaan. “Ik was heel boos op mezelf en nam het mezelf kwalijk dat het zo slecht was gegaan. De coaches waren heel positief en mijn ouders ook, zij beurden me op.”

Ook na haar zege op de 500 meter gaf Kok aan dat ze nog steeds baalde van die 1000 meter. “Ik ga dan maar heel erg mijn best doen op die 500 meter op de Spelen.” Die hoopt ze samen te gaan rijden met haar teamgenote Michelle de Jong die met 37,53 de derde plek pakte voor Dione Voskamp en shorttrackster Suzanne Schulting. De Jong moet echter afwachten of ze met de derde startplek op de 500 meter in aanmerking komt voor het negental schaatssters dat Nederland mag afvaardigen. Kok: “Het zou echt supervet zijn als ik samen met Michelle naar de Spelen kan. We zitten al zo lang bij elkaar in het team en doen alles samen. Als we samen heen kunnen gaan is dat heel mooi.”

Kok was in beide races over 500 meter de snelste, maar de ritten waren volgens haar nog niet perfect. “In de eerste race was de start niet zo goed en in de tweede maakte ik een misslag in de eerste bocht. Daardoor verloor ik veel snelheid. Ik ben blij dat het genoeg was, maar ik denk dat er nog wel meer inzit.”

Vorig jaar in de schaatsbubbel won Kok vier wereldbekerwedstrijden op de 500 meter en pakte de zilver op de WK afstanden. Niet helemaal fit begon ze dit seizoen aan de NK, waar Jutta Leerdam haar aftroefde voor de Nederlandse titel. Ook in de eerste wereldbekerwedstrijden daarna ging het niet helemaal volgens wens. “Ja natuurlijk begin je wel te twijfelen dan”, zei ze daarover. In Salt Lake City doorbrak een montere Kok begin december echter als eerste Nederlandse de ‘magische’ grens van 37 seconden.