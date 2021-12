Schaatsster Kok snelste op eerste 500 meter op OKT

Schaatsster Femke Kok heeft op het olympisch kwalificatietoernooi de beste tijd neergezet op de eerste 500 meter. De 21-jarige Friezin van Reggeborgh bleef met 37,45 Jutta Leerdam (37,65) voor en heeft na één omloop de beste kansen op een olympisch startbewijs. Suzanne Schulting schaatste met 37,79 de derde tijd.

De 500 meter wordt op het OKT twee keer verreden. Uiteindelijk wordt gekeken welke schaatsster de snelste 500 meter heeft gereden. Er wordt geen klassement over twee races opgemaakt. Op de Olympische Spelen in februari in China zal de 500 meter maar één keer worden verreden.