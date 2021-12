Schaatssters Kok en Leerdam pakken ticket 500 meter voor Spelen

Schaatsster Femke Kok heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen op de 500 meter geplaatst voor de Olympische Spelen. De 21-jarige sprintster van Reggeborgh was met 37,30 in de tweede omloop de snelste.

Ook Jutta Leerdam, die met 37,32 als tweede eindigde, heeft een startbewijs voor de Spelen in Beijing binnen. De 22-jarige Zuid-Hollandse van Worldstream kwalificeerde zich afgelopen zondag al voor de 1000 meter.

Michelle de Jong werd met 37,53 derde en moet afwachten of ze daarmee in aanmerking komt voor een startplaats. De derde startplaats op de 500 meter staat onderaan de selectievolgorde en De Jong, die eerder als vierde eindigde op de 1000 meter en naast een startbewijs greep, moet hopen dat veel schaatssters zich op meerdere afstanden plaatsen.