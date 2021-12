Sprintster Kok wil toeslaan op 500 meter op OKT

Femke Kok zal op de derde dag van het olympische kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen op de 500 meter een startbewijs voor de Spelen van Beijing willen bemachtigen. De winnares van WK-zilver op deze afstand, greep zondag naast een ticket voor de Spelen op de 1000 meter. Tussen de twee 500 meters rijden de mannen de 10 kilometer.

Kok moet voor de eerste plaats vooral afrekenen met Jutta Leerdam, die bij de NK afstanden de titel pakte. Alleen de eerste plaats op de 500 meter staat hoog in de selectievolgorde van de schaatsbond KNSB en geeft zekerheid van kwalificatie. De nummers 2 en 3 op de kortste sprintafstand staan onderaan de lijst van 15 plekken en moeten hopen dat veel schaatssters meerdere plekken weten te bemachtigen.

De schaatssters rijden de 500 meter op het OKT twee keer. Uiteindelijk wordt gekeken welke schaatser de snelste 500 meter heeft gereden. Er wordt geen klassement over twee races opgemaakt. Op de Olympische Spelen in februari in China zal de 500 meter maar één keer worden verreden.

Op de 10 kilometer zijn maar twee startplekken te bemachtigen. Jorrit Bergsma en Patrick Roest zijn op papier de grootste kanshebbers. Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de 10 kilometer. Marwin Talsma, op de NK afstanden nog derde, heeft zich vanwege ziekte eveneens afgemeld.