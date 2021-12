Michael van Gerwen is positief getest op het coronavirus en kan daardoor niet meer in actie komen op het WK darts in Londen. De drievoudig wereldkampioen zou dinsdagavond zijn partij in de derde ronde spelen tegen Chris Dobey.

Eerder testten zijn landgenoten Vincent van der Voort en Raymond van Barneveld ook al positief op corona. Van Gerwen zou in Londen vrij nauw in contact zijn geweest met Van der Voort.