Van Gerwen ziet positieve test als grootste domper uit loopbaan

Darter Michael van Gerwen beschouwt zijn positieve coronatest als de grootste domper uit zijn loopbaan. “Dit moet ik wel even een plekje geven”, stamelde de drievoudig wereldkampioen over de telefoon bij RTL 7. “Ik wilde hier op het WK een vreselijk jaar mooi afsluiten. Ik heb er even geen woorden voor.”

De vrees voor een positieve test was al aanwezig bij de Brabander omdat hij goed bevriend is met Vincent van der Voort, die maandag besmet bleek met het virus en zich moest terugtrekken voor zijn wedstrijd in de derde ronde tegen de Engelsman James Wade. Van Gerwen en Van der Voort trainen vaak met elkaar en ze waren ook op kerstavond samen.

“Ik heb maandag meteen twee testjes gedaan”, zei Van Gerwen die in 2021 geen grote successen vierde. “Eentje was licht positief, de ander negatief. Toen heb ik een PCR-test laten doen. Daar kreeg ik net tussen vier en vijf uur de uitslag van. Positief dus. Dan weet je dat je klaar bent op het WK. Dan zakt de wereld in elkaar. Zo simpel is het.”

De 32-jarige Van Gerwen moest zich terugtrekken voor zijn wedstrijd in de derde ronde van het WK in Londen tegen Chris Dobey, de Engelsman die een vrije doortocht krijgt naar de achtste finale. “Dit is zo zuur”, zei de Nederlander. “Ik heb er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Ik heb de afgelopen weken en zelfs maanden geen feestjes bezocht en dan krijg ik het hier. Ik liet het ontbijt zelfs naar de kamer komen omdat het druk was in de ontbijtzaal. We gingen ook niet in de stad eten.”

Van Gerwen kan naar eigen zeggen de organisatoren van het WK niet heel veel verwijten. “Want zij handelen volgens de regels van de overheid”, zei hij. “Ze doen alles volgens het boekje, maar dat wil niet zeggen dat ze het dan ook heel goed doen. Ik had liever gezien dat ze alle spelers, beveiligers en toeschouwers bij binnenkomst hadden getest. Dat is achteraf misschien makkelijk lullen, maar dat was misschien wel beter geweest.”

Van Gerwen denkt dat het toeval is dat er voorlopig alleen Nederlandse darters positief testen op het WK. Behalve Van der Voort testte ook Raymond van Barneveld positief, na zijn nederlaag tegen Rob Cross. Van Gerwen is ook in contact geweest met Dirk van Duijvenbode, die zich al voor de achtste finales van het WK heeft geplaatst. “Hij zal zich ook wel iedere dag blijven testen”, zei hij. “Hopelijk kan hij door.”

Van Gerwen onderzoekt nog of hij samen met Van der Voort met speciaal vervoer snel terug naar Nederland kan. “En als dat niet lukt, dan ga ik hier volgens de regels zes of zeven dagen in quarantaine.”