Djokovic meldt zich af voor ATP Cup met Servië in Sydney

Novak Djokovic doet niet mee aan de ATP Cup, het landentoernooi dat kort voor de Australian Open wordt georganiseerd. De Serviër heeft zich afgemeld, laat de organisatie weten.

Het management van Djokovic zei zaterdag al dat de kans nihil was dat de nummer 1 van de wereld in Sydney van de partij zou zijn. Djokovic heeft nog niets laten weten over zijn deelname aan de Australian Open. De Serviër wil niet zeggen of hij is gevaccineerd tegen het coronavirus. In Melbourne zijn alleen gevaccineerde spelers welkom.

De ATP Cup is een teamwedstrijd die wordt gehouden in Sydney. De Australian Open begint na dat toernooi op 17 januari.