Havik grossiert in goud met vier titels NK baanwielrennen

Yoeri Havik mag zich de gouddelver noemen van het NK baanwielrennen in het Omnisport van Apeldoorn. De 30-jarige Noord-Hollander veroverde vier nationale titels. Na overwinningen op de scratch (maandag) en puntenkoers (dinsdag) volgden woensdag op de slotdag van het toernooi zeges op de afvalkoers én de koppelkoers. Die laatste titel greep hij samen met Cees Bol.

Havik troefde eerst in de afvalkoers al zijn concurrenten af. Yanne Dorenbos eindige op dit onderdeel als tweede (zilver) en Vincent Hoppezak als derde (brons). Daarna was Havik met Bol oppermachtig op de koppelkoers, het onderdeel waarop hij op de Olympische Spelen met Jan-Willem van Schip als vijfde eindigde. Op de NK in het Omnisport was het zilver voor het koppel Philip Heijnen/Hoppezak en het brons voor Ramon Sinkeldam/Raymond Kreder.

De titel op de 500 meter tijdrit ging naar Steffie van der Peet, die 34,806 seconden noteerde. Tijmen van Loon greep het goud op de 1 kilometer tijdrit met 1.02,555. Marit Raaijmakers won de afvalkoers bij de vrouwen, Nina Kessler en Marjolein van ’t Geloof veroverden de titel op de koppelkoers bij de vrouwen.