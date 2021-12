Het wordt dringen om tickets op 1500 en 1000 meter op 4e dag OKT

De specialisten op de middellange afstanden strijden op de vierde dag van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) om de tickets voor de Olympische Spelen in China. Bij de vrouwen probeert Ireen Wüst vanaf 18.20 uur zich op ‘haar’ 1500 meter voor de vijfde keer te kwalificeren. Bij de mannen moet olympisch kampioen Kjeld Nuis daarna een ticket op de 1000 meter zien te bemachtigen. Maar er is veel concurrentie.

Wüst haalde op vier opeenvolgende Spelen een medaille op de 1500 meter. Er was brons in Turijn 2006, goud in Vancouver 2010 en Pyeongchang 2018 en zilver in Sotsji in 2014. Voor de startbewijzen moet ze afrekenen met Antoinette de Jong en mogelijk ook Jutta Leerdam, die in de sterke 1500 meter op de NK afstanden naar brons reed. Voor Jorien ter Mors, de olympisch kampioene van Sotsji op de 1500 meter, is het de laatste kans om zich te plaatsen voor Beijing.

Nuis moet op de 1000 meter afrekenen met wereldkampioen en Nederlands kampioen Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer en de verrassing op de 500 meter, Merijn Scheperkamp. De kilometer staat bij de heren hoog in de selectievolgorde, waardoor de nummers 1 en 2 automatisch verzekerd zijn van een olympisch ticket en de nummer drie mogelijk ook.