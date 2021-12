Nuis kan olympische titel 1000 meter niet verdedigen, Krol wint

Schaatser Kjeld Nuis kan zijn olympische titel op de 1000 meter niet verdedigen. De 32-jarige schaatser van Reggeborgh eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi in 1.07,64 als vierde op de 1000 meter en greep naast de drie tickets. De zege ging naar Thomas Krol. De 29-jarige schaatser van Jumbo-Visma kwam tot 1.07,24.

Wereldkampioen Kai Verbij werd tweede in 1.07,48 en gaat net als Hein Otterspeer, die met 1.07,52 derde werd, naar de Spelen in Beijing.

Otterspeer en Nuis moesten als eersten van de favorieten een tijd neerzetten. De 33-jarige Zuid-Hollander zette een sneller eerste rondje neer van 24,5 en bleef ook in de buitenbocht in de laatste ronde ploeggenoot Nuis, die finishte in 1.07,64, voor. Krol dook daar in zijn rit tegen Merijn Scheperkamp vervolgens onder met een vergelijkbare, maar net iets snellere race dan Otterspeer.

Met nog een rit te gaan moesten Otterspeer en Nuis langs de kant afwachten wat tweevoudig wereldkampioen Verbij deed. Die zat na een ronde iets onder de tijd van Nuis en hield dat ook vol tot op de streep, waardoor de olympisch kampioen ontbreekt op de 1000 meter in Beijing.

Nuis heeft donderdag nog een laatste kans op de 1500 meter. Op die afstand is de 32-jarige schaatser ook de regerend olympisch kampioen. Nuis greep eerder op het OKT voor de Spelen van 2010 in Vancouver en 2014 in Sotsji net naast de startplekken. Bij de Spelen in Pyeongchang revancheerde hij zich met twee gouden medailles.