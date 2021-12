Slowaakse skiester Vlhova boekt 23e wereldbekerzege

De Slowaakse skiester Petra Vlhova heeft met overmacht de slalom om de wereldbeker in het Oostenrijkse Lienz op haar naam geschreven. Het was haar derde wereldbekerzege van deze winter en de 23e in haar carrière.

Vlhova profiteerde in Lienz van de afwezigheid van de Amerikaanse olympisch kampioene Mikaela Shiffrin, die door een positieve coronatest niet kon meedoen. De Slowaakse had na twee manches meer dan een halve seconde voorsprong op de Oostenrijkse Katharina Liensberger, die als tweede eindigde. De derde plaats was voor de Zwitserse Michelle Gisin.

Vlhova verstevigde haar koppositie in de stand van de wereldbeker slalom. In de algemene wereldbekerstand liep ze in op Shiffrin, die nog altijd leidt met 750 punten. Vlhova staat derde met 615 punten.