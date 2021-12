Ten Velde helpt handballers met 10 treffers aan zege op Tunesië

De Nederlandse handballers hebben in hun tweede wedstrijd op een vierlandentoernooi in Polen afgerekend met Tunesië. Oranje won in Gdansk met 33-28 en had met Rutger ten Velde de absolute uitblinker in de ploeg. Hij was goed voor tien treffers. Iso Sluijters scoorde vijf keer.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson had het gat met de Afrikaanse tegenstander al in de eerste helft geslagen. Bij rust leidde Nederland met 18-12. Halverwege de tweede helft was de ploeg zelfs uitgelopen naar acht doelpunten verschil, maar Tunesië wist het in de slotfase nog terug te brengen tot vijf.

De handballers spelen het toernooi in Gdansk als voorbereiding op het EK, dat van 13 tot en met 30 januari wordt gehouden in Hongarije en Slowakije. Het team verloor dinsdag de eerste wedstrijd met 33-30 van Japan. Donderdag volgt nog een duel met gastland Polen.