Tennis eerste sport met onafhankelijke aanpak doping en corruptie

Tennis brengt als eerste mondiale sport de bestrijding van doping en corruptie onder in een nieuw onafhankelijk orgaan. De internationale tennisfederatie ITF hevelt de verantwoordelijkheid voor het dopingbeleid en de anticorruptieprogramma’s per 1 januari over naar het internationale bureau voor integriteit ITIA. De onafhankelijk opererende instantie krijgt een budget van 15,8 miljoen dollar.

Alle proftennissers en -tennissters krijgen de komende weken nadere details over de veranderingen die de nieuwe structuur met zich meebrengt. “Het hebben van een volledig geïntegreerde organisatie die zich bezighoudt met zowel doping- als corruptiebestrijding creëert een grote kans voor de sport. Gedeelde informatie en gedeelde middelen zullen ons efficiënter en effectiever maken”, zei Jenny Price, voorzitter van de raad van toezicht van de ITIA. “De onafhankelijkheid van de ITIA is van cruciaal belang als het gaat om integriteitskwesties. Tennis kan er trots op zijn dat zij het voortouw neemt.”